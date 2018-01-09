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Политика

Захарова возмутилась принятием в Латвии закона об участниках Второй мировой войны

9 Января 2018 в 18:59
Захарова возмутилась принятием в Латвии закона об участниках Второй мировой войны

Москва выразила возмущение в связи с принятием в Латвии закона «О статусе участника Второй мировой войны». Это будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. 

Латвийский закон по сути уровнял в правах военнослужащих антигитлеровской коалиции и солдат нацистской Германии. Им всем присваивается статус участника Второй мировой войны, отмечает сайт НСН.ФМ. По словам Захаровой, этот закон вносит еще больший раскол в общество, способствует разжиганию в Латвии ксенофобских настроений и межнациональной розни. 

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