Захарова возмутилась принятием в Латвии закона об участниках Второй мировой войны

Москва выразила возмущение в связи с принятием в Латвии закона «О статусе участника Второй мировой войны». Это будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Латвийский закон по сути уровнял в правах военнослужащих антигитлеровской коалиции и солдат нацистской Германии. Им всем присваивается статус участника Второй мировой войны, отмечает сайт НСН.ФМ. По словам Захаровой, этот закон вносит еще больший раскол в общество, способствует разжиганию в Латвии ксенофобских настроений и межнациональной розни.