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Политика

Захарова назвала безосновательными обвинения США в нарушении Договора по открытому небу

28 Декабря 2017 в 17:05
Захарова назвала безосновательными обвинения США в нарушении Договора по открытому небу

Соединенные Штаты безосновательно обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, сообщает RT.

«Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу и пошёл на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США», - подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова также отметила, что действия американской стороны наносят ущерб договору.

Как сообщалось ранее, американские власти собираются ограничить полеты российских самолетов воздушной разведки над США в рамках Договора об открытом небе, отмечает «Свободная пресса».

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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