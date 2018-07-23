За всё надо платить. Политолог объяснил критику Медведевым чиновников СКФО

ФОТО: Дмитрий Медведев // Kremlin.ru

Дмитрий Журавлёв рассказал НСН, как в республиках появился энергетический кризис и огромные долги по счетам.

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев подверг критике неэффективную работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа, пишет «Газета.ру». Также премьер-министр рекомендовал им погасить долги по газу и электричеству, в том числе и за счёт передачи энергосетевых активов «Россетям» и «Газпрому». Отмечается, что главам регионов, входящих в СКФО, также рекомендуется взять ситуацию под личный контроль.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН объяснил, почему в данном случае правительству важнее показать, что за всё нужно платить, чем взыскать сумму задолженности.

«Это исторический факт, что Северный Кавказ или традиционно не платил, или немного платил за эти услуги, плюс к тому местная клановая структура. Всё это создавало энергетический кризис, он накапливался, и сейчас правительство собирается его решать. Надо же когда-то это сделать, и дело даже не в деньгах. Главное, что люди должны понять, что за всё нужно платить. Иждивенческая психология опасна сама по себе, и не только тем, что она дорого стоит. Если её не сломать, разумных взаимодействий не будет. Это гораздо важнее денег», — заявил Журавлёв.

Передача активов, которую рекомендуют регионам, может вызвать недовольство местных элит, но никак не простого народа, добавил политолог.

«Что касается идеи отдать активы, пойдут ли на это, будет зависеть от решительности правительства. Но активы же не принадлежат рядовым людям, они принадлежат либо местной власти, либо крупным предпринимателям. Поэтому их переход в федеральную собственность никак в негативном плане на жизни людей не скажется. Это скажется негативно на карманах некоторой части чиновников и бизнесменов. И то не факт, потому что если неэффективно управлять активом, то он и тебе никакой пользы не принесёт. Поэтому сама передача активов социального взрыва не вызовет. Другой вопрос, что возникнет недовольство среди части элиты, это будет недовольство верхов, но оно не будет социально опасно», — успокоил Журавлёв.

Что касается причин постоянной задолженности Северного Кавказа по счетам, она объясняется изначально слабым экономическим положением СКФО, а также тем, что федеральные власти долго закрывали глаза на эту проблему, отметил собеседник НСН. Тому способствовали войны в республиках, а также политическая нестабильность, которая не позволяла требовать по счетам. Сейчас, по его словам, достаточно подходящий момент, чтобы восстановить справедливость.