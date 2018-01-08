Ясновидящая предрекла победу Путина на выборах и много недовольных

Ясновидящая Кажетта в эфире НСН предсказала в новом году катаклизмы в США и Европе, попытки терактов в России и непростую победу Путина на мартовских выборах.

Наступивший 2018 год по восточному календарю будет годом Желтой Земляной Собаки. Мудрые древние китайцы считали собаку существом подвижным и беспокойным, которое никогда не дремлет и стремиться всеми силами охранять справедливый порядок в мире и благополучие человечества. Не исключено, что этот год будет более стабильным, чем 2017-й, прошедший под знаком Красного Огненного Петуха, который принес немало конфликтов и трагических событий.

По просьбе НСН экстрасенс, ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова подробно рассказала, что ждет Россию и другие государства в наступающем году, и от каких опасностей и потрясений будет защищать его талисман - Желтая собака.

Она отметила, что 2018-й будет непростым и сулит серьезные перемены, но в конечном итоге для жителей России год завершится позитивно.

«В марте в России пройдут выборы президента, в связи с этим появится очень большое количество недовольных людей, в том числе среди бизнес-cообщества, все это будет создавать предпосылки для политических конфликтов», - сказала собеседница агентства.

Кажетта отметила, что в 2018-м году, как и годом ранее, сохраняется большая вероятность террористических актов. В ближайшем будущем экстрасенс предвидит две попытки терактов – одна акция будет приурочена ко Дню Победы 9 мая, когда же произойдет вторая, еще нет полной картины. Ясновидящая посоветовала россиянам уделять особое внимание безопасности на авиатранспорте, чтобы избежать трагедий.

Будет меняться положение дел и в экономике - в этом году в России откроются четыре мощнейщих завода, будут происходить серьезные перемены в финансовой сфере, где появятся новые возможности.

«Может быть, эти новые возможности откроют биткоины, которые продолжат расти в цене, может быть, в обращение поступят новые купюры, но так или иначе деньги станут другие. Вероятен и сильный рост инфляции, увольнения. Но в конце концов, люди будут жить в достатке, хотя придется пережить трудный год», - продолжает финалистка Битвы Экстрасенсов.

Куда более глобальные потрясения могут случиться и в других странах, считает ясновидящая.

«Вижу, как горят дома в Соединенных штатах и Европе, происходят разрушительные землетрясения - либо осенью, либо зимой», - предостерегла Кажетта.

Также она сообщила, что 2018 году наконец закончится война в Сирии. По ее словам, новой эскалации в регионе ждать не стоит, а в сферу строительства и здравоохранения страны начнут вкладывать большие средства.

Кажетта добавила, что ключевые события наступившего года, конечно, связаны с фигурой Владимира Путина и президентскими выборами, в которых он будет принимать участие.

«У Владимира Путина особая созидательная энергетика, но в наступающий непростой год множество духов из других миров спустится на землю, жаждущих крови и жертв. Вижу землю в следующем году, словно в горячке, вижу демона, который борется со светом. Раньше в такие моменты наши предки отправлялись в лес и получали благословение у добрых духов. Случится раздел в трех мирах, один из них в общественно-политической жизни, российское общество тоже расколется. Появится новое правительство, издадут новые указы. Четыре политика и олигарха поддержат Путина и будут рядом с ним, это точно Алишер Усманов и Рамзан Кадыров, а депутаты Госдумы выступят отдельным фронтом», - описала Кажетта политическую жизнь 2018 года.

Согласно ее предчувствиям, Россию ждет жаркая борьбы за президентский пост - очень активно будут бороться за власть «некий мужчина и некая девушка». Можно предположить, что речь идет о кандидате от КПРФ Павле Грудинине и телеведущей Ксении Собчак.

Несмотря на все эти перипетии, итоги выборы не принесут негативных последствий для жителей России, утверждает ясновидящая.

«Владимир Путин снова будет править, народ за него проголосует в очередной раз», - предрекает Кажетта.

Напомним, президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года.