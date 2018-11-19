Ясин рассказал, как России стать аграрной супердержавой

Бывший министр экономики прокомментировал в эфире НСН подъём российского сельского хозяйства.

Российская Федерация стала преобразовываться в современную аграрную державу и серьёзного игрока на международном рынке продовольствия. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам поездки в Папуа-Новую Гвинею на саммит АТИЭС и во Вьетнам. Премьер-министр, в частности обратил внимание на то, что в Российском сельском хозяйстве относительно недавно возникли новые направления.

Бывший министр экономики России Евгений Ясин заявил в эфире НСН, что подъём аграрного сектора вполне в порядке вещей.

«Рост сельского хозяйства России радует, потому что слишком долго продолжался упадок. Мы поднимаемся, в этом году немного снижаемся, потом опять будем расти. Это нормально для перехода нашего сельского хозяйства в новое качество, отличного от состояния в Советском Союзе. Правда, не сомневаюсь, что можно было достичь ещё лучших показателей», - отметил Евгений Ясин.

Вместе с тем, по словам экс-министра, пока рано говорить о стратегическом прорыве в этой области, где предстоит ещё очень много сделать.

«Нельзя сказать, что мы уже стали высокотехнологичной державой. Мы имеем более-менее нормальное состояние, характерное для средней страны. В России благоприятные условия для развития сельского хозяйства, поскольку большие ресурсы, много возможностей, но недостаточный уровень развития. Можно радоваться, что это лучше, чем при советской власти, однако нельзя сказать, что это большой успех и, что мы всех уже обгоняем. Для развития технологий нам нужен более живой хозяйственный механизм, оживление конкуренции. В этом случае можно надеется на успехи, однако пока этого нет», - подчеркнул собеседник НСН.

Россия в последние годы наращивает экспорт продовольствия - в основном за счет роста вывоза зерна, на которое приходится около трети всех поставок нк мировой рынок. Министерство сельского хозяйства прогнозирует объем экспорта отечественного зерна в 2017-2018 сельхозгоду на уровне 50-52 миллионов тонн. При этом вывоз пшеницы ожидается на уровне 36-37 миллионов тонн. По расчётам Минсельхоза, через пять лет объем экспорта российской агропромышленной продукции может составить 50 миллиардов долларов. Это более, чем в два раза больше показателей 2017 года.