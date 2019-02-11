Сурков предсказал России «долгие годы путинизма»

Помощник президента России Владислав Сурков написал большую статью под названием «Долгое государство Путина». Материал был опубликован в «Независимой газете». Политик рассказал, что у России будет «долгая и славная история», а Западу же остается только смириться с тем, что Российская Федерация «будет получать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы», сообщает URA.RU.

Кроме того, Сурков отметил, что государство, которое создал Путин - четвертая значимая модель в истории страны после царства Ивана Третьего, империи Петра Великого и Советского Союза Владимира Ленина. Помимо этого, он уточнил, что это лишь начало, потому что «Большая политическая машина Путина только набирает обороты». По заявлению Владислава Суркова, Россия сегодня «эффективна и долговечна», и этого удалось добиться благодаря тому, что президент «умеет слышать и понимать народ, видеть его насквозь». Политик также сообщил, что «Общество доверяет только первому лицу»

На статью Владислава Суркова уже отреагировали телеведущий Владимир Соловьев и главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Они заявили, что этот материал «вызовет очень бурную дискуссию» и назвали его «статьей дня».

Ранее Владислав Сурков предсказал России геополитическое одиночество в своей статье «Одиночество полукровки (14+)».

Напомним, экономист Василий Колташов заявил в эфире НСН, что российское общество стало сегодня гораздо более требовательно относиться к власти.