Второй «мистер нет». Сергея Лаврова назвали наследником Громыко

Дипломат Сергей Орджоникидзе объяснил НСН популярность министра иностранных дел среди народа.

Сергей Лавров сегодня отмечает День рождение, министру иностранных дел исполнилось 69 лет. Лавров уже 15 лет возглавляет МИД и является одним из самых популярных министров страны. По данным опроса ВЦИОМ, он вошел в топ-3 политиков, которым доверяют россияне.

Лавров работает в системе МИДа с 1972 года. Политик начал карьеру со стажировки в посольстве СССР в Республике Шри-Ланка. В 1992 году был назначен главой Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД РФ. В период с 1994 по 2004 год являлся постоянным представителем России при ООН.

Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что лично поздравит главу МИД с днем рождения. Он охарактеризовал Лаврова как дипломата с большой буквы, отметил его заслуги во внешней политике и назвал его подарком для России.

«Это выдающийся российский дипломат, человек, который обладает удивительным чувством такта, знанием предмета, умением вести переговоры, с огромным опытом за плечами. Это неслучайно, что он популярный человек среди коллег министров и народа. Все, что он делает, он делает искусно и изящно. Он прошел все ступени дипломатической карьеры, широта его знаний необыкновенная. Он элегантно себя держит с иностранцами, с ним очень тяжело спорить, потому что у него сразу набор серьезных аргументов, вместе с тем он очень дипломатичен. Сергей Викторович – это подарок для нас в области внешней политики. Он добивается результатов не только в области внешней политики, но и во многих других областях: внешней торговле, ВТС. Нам очень повезло», - отметил Орджоникидзе.

Дипломат вспомнил знаменитого дипломата, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, которого западные дипломаты за принципиальное отстаивание советских позиций прозвали Мистер «нет». По глубине знаний и отстаиванию интересов государства Орджоникидзе поставил министров в один ряд.

«С Андреем Андреевичем спорить в холодную войну никто не решался из его коллег, потому что он всегда знал лучше, больше и глубже, так и Лавров, кстати. Я бы их сравнил по глубине знаний, по умению отстаивать интересы нашего государства с поправкой на время и разные по существу страны. Свое дело они всегда хорошо делают. Я считаю, что он наследник всех тех министров иностранных дел и, прежде всего, Андрея Андреевича Громыко, которые были выдающимися людьми в своей области, он очень достойный», - подчеркнул дипломат.

Андрей Громыко оказал значительное влияние на развитие дипломатии СССР, в том числе в процесс переговоров по контролю над гонкой вооружений. С 1957 года на протяжении 28 лет Громыко бессменно оставался министром иностранных дел СССР.