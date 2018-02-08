Востоковед: В России северокорейцы ищут работу, а не убежище

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В эфире НСН Ким Ен Ун не подтвердил данные МВД о массовых обращениях от граждан Северной Кореи о предоставлении убежища в РФ.

В соответствии с санкциями Совета безопасности ООН, срок пребывания в России рабочих из КНДР сокращен до одного года. Как пояснила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова, о массовых высылках речь не идет.



В тоже время представитель МВД сообщила о большом количестве обращений от граждан Северной Кореи о предоставлении убежища, которые поступают в миграционные службы РФ.

В эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун отметил, что если в советское время были случаи, когда граждане КНДР просили убежища в СССР, то на сегодняшний день таких обращений практически нет.

«Сейчас, насколько я знаю, нет таких случаев. В основном приезжают заработать и уехать. Последнее время я не слышал, чтобы кто-то просил убежища», - заметил он.

Говоря об ограничении срока пребывания в России для рабочих из КНДР, эксперт подчеркнул, что российская сторона действует строго в соответствии с договоренностями в Совбезе ООН.

«Это решение Совбеза ООН, которое разрешает до 2019 года им (рабочим из КНДР – прим. НСН) здесь давать работу. Это компромисс, которого мы достигли на заседании Совбеза. Конечно, российская сторона будет это реализовывать и выполнять», - заявил эксперт в беседе с НСН.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее заявила, что Россия признает решения Совбеза, и северокорейские рабочие отправятся обратно после того, как истекут их трудовые договоры, отмечает РБК.

Напомним, в конце прошло года Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи. Резолюция, в частности, предписывает выслать на родину трудовых мигрантов из КНДР не позднее, чем до конца 2019 года, сообщает «НТВ». Новые ограничения были введены в ответ на испытание баллистической ракеты «Хвасон-15».

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что всего в России работали около 35 тыс. северокорейцев, в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, в рыбной промышленности, пишет «Коммерсант». Он также признал, что возвращение северокорейских рабочих на родину может спровоцировать проблемы с занятостью в КНДР.