Волынец рассказала, во сколько обходится кандидатам сбор подписей

Ирина Волынец в эфире НСН объяснила, на что тратятся средства предвыборного штаба.

На минувшей неделе ЦИК предоставил данные о предвыборных счетах кандидатов в президенты. По данным на 5 января на счета 13 кандидатов поступило порядка 650 млн рублей. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, планировавшая принять участие в выборах президента, рассказала в эфире НСН, на что кандидаты обычно тратят деньги, поступившие на счет предвыборного штаба.

- На что тратят деньги кандидаты?

- Большая часть этих средств, конечно же, уходит на предвыборную агитацию. Кандидаты, которые идут от непарламентских партий, тратят значительные средства на сбор подписей, потому что сборщики подписей должны получать зарплату, а сами подписи нужно не только собирать, но и проверять. Не в плане достоверности, это проверить невозможно, а на соответствие паспортных данных действительности. Для этого используются сайты налоговой и другие, где можно вбить эти паспортные данные и проверить, существует такой человек или нет.

- На эту процедуру реально тратятся миллионы?

- По подсчетам политтехнологов, на процедуру сбора подписей и их проверку уходит более 100 млн рублей. Остальные деньги идут на предвыборную агитацию. Сюда попадают как стандартные способы агитации – печатные СМИ, телевидение, так и другие. Все больше от выборов к выборам усложняется интернет-агитация. Контекстная реклама дает большой результат, но также требует огромных затрат. Таким ресурсом, как интернет, пренебрегать нельзя, потому что огромное количество молодежи и более старших людей сегодня не смотрят ТВ, а ищут информацию в интернете.

Какая-то часть кандидатов сможет позволить себе оплату наблюдения на выборах, потому что результат нужно не только получить, но и максимально защитить. Защита результата – это оплата наблюдателей, оплата агрегата мобильного реагирования. Конечно, каждый кандидат тратить свой избирательный фонд по своему усмотрению. Но в процентном отношении эти траты примерно эквивалентны.

- Предвыборный штаб Путина еще не открылся, а на его счету уже скопилось максимально возможное количество денег. Частное пожертвование в размере 30 тысяч рублей внес единственный частный поклонник президента. Насколько реально от народа собрать эти деньги?

- Каудфанинг – достаточно популярная мера на выборах в США. Мы знаем, что Берни Сандерс собрал огромное количество средств таким образом. В России эти цифры значительно скромнее, но у Владимира Путина высокий рейтинг и доверие народа тоже высоко. Поэтому, когда простые граждане присылают деньги, как вклад в избирательный счет своего президента, победы которого они желают, это, наверное, тоже закономерно.

12 января ЦИК закончил прием документов для регистрации кандидатов на президентские выборы. Как сообщила Элла Памфилова, всего планировали баллотироваться порядка 70 человек, но сделать это в результате смогли 20 партийных кандидатов и 15 самовыдвиженцев.

10 января ЦИК отказался принимать документы у Ирины Волынец, выдвинутой партией «Народ против коррупции». Сама все еще надеется принять участие в выборах в качестве кандидата, при это не исключает, что поддержит кого-то другого.