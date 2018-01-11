Пятница
12 января
USD 57
EUR 68.06
Политика

Самовыдвиженец Волынец обойдет запрет ЦИК с помощью партии

11 Января 2018 в 17:14
Самовыдвиженец Волынец обойдет запрет ЦИК с помощью партии
В эфире НСН Ирина Волынец рассказала, как ей удалось обойти отказ ЦИК. 

Глава Национального родительского комитета Ирины Волынец 12 января будет повторно подавать документы в Центризбирком РФ для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ от партии «Народ против коррупции». Об этом общественница заявила в эфире НСН в четверг, 11 января.

«Дела обстоят нормально, завтра будет выдвижение. Я собрала полный пакет документов», - сообщила НСН Волынец.

Ранее в ЦИК не приняли документы главы Национального родительского комитета, так как «пакет документов на её выдвижение был неполным», сообщает RT.

Прием документов от самовыдвиженцев в Центризбиркоме завершился в полночь 8 января. Регистрация кандидатов от политических партий продлится до полуночи 12 января. Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей, а кандидатам от партий -100 тыс.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.