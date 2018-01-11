Самовыдвиженец Волынец обойдет запрет ЦИК с помощью партии

В эфире НСН Ирина Волынец рассказала, как ей удалось обойти отказ ЦИК.

Глава Национального родительского комитета Ирины Волынец 12 января будет повторно подавать документы в Центризбирком РФ для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ от партии «Народ против коррупции». Об этом общественница заявила в эфире НСН в четверг, 11 января.



«Дела обстоят нормально, завтра будет выдвижение. Я собрала полный пакет документов», - сообщила НСН Волынец.

Ранее в ЦИК не приняли документы главы Национального родительского комитета, так как «пакет документов на её выдвижение был неполным», сообщает RT.

Прием документов от самовыдвиженцев в Центризбиркоме завершился в полночь 8 января. Регистрация кандидатов от политических партий продлится до полуночи 12 января. Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей, а кандидатам от партий -100 тыс.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.