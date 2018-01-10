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Политика

Волынец может поддержать другого кандидата в случае недопуска к выборам

10 Января 2018 в 20:51
Волынец может поддержать другого кандидата в случае недопуска к выборам
Общественница в эфире НСН заявила, что шансы на участие в кампании у нее еще есть.

Центральная избирательная комиссия в среду, 10 января, отказалась принять документы для участия в выборах президента России у главы Национального родительского комитета Ирины Волынец, выдвинутой партией «Народ против коррупции».

Однако сама общественница в эфире НСН заявила, что шансы на участие в президентской кампании у нее еще есть.

«Никакого решения еще не принято. Отказ в утверждении документов связан с тем, что пакет документов был неполным», - объяснила она.

Тем не менее, возможность отказа исключать нельзя, полагает она. «[В случае отказа] придется сделать выводы, учесть результаты сегодняшнего дня в будущей работе», - добавила собеседница НСН.

В этом случае, по словам Ирины Волынец, она может поддержать другого кандидата в президенты. 

«Думаю, что да. Я в ближайшее время это решу», - заключила Волынец.

Напомним, кроме нее ЦИК отказался принимать документы для участия в выборах еще у пятерых самовыдвиженцев.

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