Владимир Винокур: За Путина даже агитировать не нужно!

Юморист в эфире НСН рассказал, как он стал доверенным лицом президента.

Список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах был сегодня утвержден в Центризбиркоме. В него вошли 259 человек. В первой части списка фигурируют известные деятели культуры: Лев Лещенко, Михаил Боярский, Владимир Винокур, Леонид Якубович, Игорь Крутой, Денис Майданов, Полина Гагарина, Диана Гурцкая и другие.

Пародист, актёр Владимир Винокур в эфире НСН рассказал, как он стал доверенным лицом президента.

«Я даже не могу дать такой ответ. Мне предложили – я согласился. А как становятся – это, видимо, согласие претендента. Я думаю, что Владимир Владимирович утвердил это, а для меня это большая честь, что человек, в общем-то, первый в государстве и не последний в мире президент, который мне доверил», - сказал он.

По словам артиста, он не считает свои новые обязанности слишком обременительными.

«А чем мне нужно заниматься, если Владимир Владимирович явный лидер? Я просто буду рад, если все будет, как задумано. Я думаю, так и будет, потому что претендентов особых нет. Особо агитировать я не знаю, как можно еще. Потому что он явный лидер. Я уверен в победе Владимира Владимировича и лишний раз хочу поклониться и сказать «спасибо» за то, что мне доверена честь большая» – спохватился он в беседе с корреспондентом НСН.

Ранее о роли доверенного лица в предвыборной кампании Путина НСН рассказал телеведущий Леонид Якубович.

Отметим, сегодня была зарегистрирована первая часть списка, всего в него должны войти порядка 500 человек. Доверенные лица ведут агитацию в пользу кандидата или партии. Согласно закону, у кандидата их может быть не более 600.