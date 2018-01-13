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Политика

Владимир Путин отказался от помощи соцсетей

13 Января 2018 в 17:35
Владимир Путин отказался от помощи соцсетей

У кандидата в президенты Владимира Путина не планируется официальных или личных страниц и аккаунтов в связи с предстоящими выборами.  Как сообщается на сайте nsn.fm, администрацией главы государства анонсирован только официальный сайт предвыборного штаба. Вся работа в соцсетях будет обеспечиваться волонтерами и сторонниками президента. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не собирается открывать собственный канал в Telegram для того, чтобы привлечь внимание интернет-аудитории. Это объяснялось тем, что у Путина и без того нет сложностей с донесением своей точки зрения до широкой аудитории. При этом Песков согласился, что в Кремле начали читать новостные Telegram-каналы и группировать отдельные дайджесты по ним для президента. Однако в администрации не уверены в качестве сообщений, распространяемых таким образом.

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