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Политика

Ветеран «голубых касок»: Украина не понимает сути миротворческих операций

20 Февраля 2018 в 16:48
Ветеран «голубых касок»: Украина не понимает сути миротворческих операций
Сергей Лавров объяснил НСН, почему считает неверной логику украинских дипломатов.

В украинском МИДе считают недопустимым участие Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе, поскольку Минск участвует в ОДКБ. Как передает издание «БелаПАН», накануне об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

‎Президент ‎Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Сергей Лавров считает неверной логику украинских дипломатов.

«Украина неправильно понимает миротворчество. Миротворчество – это, прежде всего, посредничество для примирения. А у нас складывается такое мнение, что войска вводятся, чтобы развести противоборствующие стороны. Миротворческие силы вводятся уже после заключения перемирия, не для того, чтобы вести какие-то боевые действия, а чтобы обозначать присутствие Организации Объединенных Наций, следить за выполнением условий перемирия», - объяснил он НСН.

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Тем не менее к мнению Украины могут прислушаться.

«Эти силы обязательно должны быть многонациональными. Сейчас в Европе говорят, что возможными участниками миротворческих сил могут стать Бразилия, Швеция и Белоруссия. Все миротворческие операции проходят под мандатом ООН. Я сомневаюсь, что в каких-то документах прописано, что участие страны в какой-либо организации выступает препятствием для участия в миротворческих силах. Но при формировании миротворческих сил ООН будет прислушиваться к противоборствующим сторонам, кого бы они хотели или не хотели видеть в этом качестве», - заметил собеседник НСН.

Ранее президент Белоруссии Александр заявил о готовности предоставить миротворцев для урегулирования конфликта в Донбассе.

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