Ветеран «голубых касок»: Украина не понимает сути миротворческих операций

В украинском МИДе считают недопустимым участие Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе, поскольку Минск участвует в ОДКБ. Как передает издание «БелаПАН», накануне об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Сергей Лавров считает неверной логику украинских дипломатов.
«Украина неправильно понимает миротворчество. Миротворчество – это, прежде всего, посредничество для примирения. А у нас складывается такое мнение, что войска вводятся, чтобы развести противоборствующие стороны. Миротворческие силы вводятся уже после заключения перемирия, не для того, чтобы вести какие-то боевые действия, а чтобы обозначать присутствие Организации Объединенных Наций, следить за выполнением условий перемирия», - объяснил он НСН.
Тем не менее к мнению Украины могут прислушаться.
«Эти силы обязательно должны быть многонациональными. Сейчас в Европе говорят, что возможными участниками миротворческих сил могут стать Бразилия, Швеция и Белоруссия. Все миротворческие операции проходят под мандатом ООН. Я сомневаюсь, что в каких-то документах прописано, что участие страны в какой-либо организации выступает препятствием для участия в миротворческих силах. Но при формировании миротворческих сил ООН будет прислушиваться к противоборствующим сторонам, кого бы они хотели или не хотели видеть в этом качестве», - заметил собеседник НСН.
Ранее президент Белоруссии Александр заявил о готовности предоставить миротворцев для урегулирования конфликта в Донбассе.