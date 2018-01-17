Верховная Рада отказалась разрывать дипотношения с Россией

Верховная Рада Украины не стала разрывать дипломатические отношения с Россией. Депутаты отказалась внести такую поправку в законопроект о реинтеграции Донбасса. Народные избранники рассматривают этот документ во втором чтении. Он дает президенту Украины право использовать вооруженные силы в мирное время для защиты суверенитета. Территории, которые не подчиняются Киеву, называются оккупированными, а России присваивается статус страны-агрессора. На сегодня рассмотрено более 600 поправок, однако ни одна из них не была принята депутатами, отмечает сайт НСН.ФМ.