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Политика

Верховная Рада отказалась разрывать дипотношения с Россией

17 Января 2018 в 18:09
Верховная Рада отказалась разрывать дипотношения с Россией

Верховная Рада Украины не стала разрывать дипломатические отношения с Россией. Депутаты отказалась внести такую поправку в законопроект о реинтеграции Донбасса. Народные избранники рассматривают этот документ во втором чтении. Он дает президенту Украины право использовать вооруженные силы в мирное время для защиты суверенитета. Территории, которые не подчиняются Киеву, называются оккупированными, а России присваивается  статус страны-агрессора.  На сегодня рассмотрено более 600 поправок, однако ни одна из них не была принята депутатами, отмечает сайт НСН.ФМ.

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