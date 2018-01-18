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Политика

Верховная Рада одобрила закон о реинтеграции Донбасса

18 Января 2018 в 12:51
Верховная Рада одобрила закон о реинтеграции Донбасса

В закон о реинтеграции Донбасса не будет внесена правка о денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Такое решение приняла Верховная Рада в четверг, 18 января.

За него проголосовали 104 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает RT. Договор, как ожидается, может быть принят до конца дня.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнёрство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

Верховная рада третий день рассматривает во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, пишет Газета.ру 

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