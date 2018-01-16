Верховная Рада не признала террористическими самопровозглашенные ДНР и ЛНР

Верховная Рада не признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. За эту поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 депутатов из 340, которые были на заседании. В проекте территории Донбасса называются оккупированными, а Россия - страной-агрессором. После принятия этого документа президент Украины получит право использовать вооруженные силы в регионе без объявления войны. Националисты проводят митинг у здания парламента с требованием принять этот закон. Они вступили в стычку с силовиками. Радикалы сожгли российский флаг.