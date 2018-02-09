Валуев: Не вижу для нас перспектив и на летних Играх 2020 года

Бывший боксер, депутат Госдумы рассказал НСН, почему не верит в хорошие перспективы наших олимпийцев.

Кремль сожалеет в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить 47 российских спортсменов до Олимпийских игр в Южной Корее и продолжит помогать отстаивать их права. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, главная задача на сегодня - поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал в Пхёнчхан.

Бывший боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев в эфире НСН заявил, что не удивлён таким решение CAS, несмотря на положительный результат предыдущего разбирательства спортивного арбитража.

«То решение CAS, который оправдал наших спортсменов, было скорее неожиданным. Думаю, что эта история будет продолжаться и дальше. Олимпиады сменяют друг друга – зимние, летние. Период получается двухгодичный, время летит быстро. Никаких хороших перспектив я не вижу. Ещё дополнительно целая группа наших атлетов не сможет выступать на Олимпийских играх на основе совершенно бездоказательных обвинений. Кого-то не устраивают наши спортивные успехи», - отметил Николай Валуев.

Сегодня, 9 февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда в Корее отклонила апелляции 47 российских атлетов против Международного олимпийского комитета, который не предоставил им приглашения для участия в Играх в Пхенчхане. В своем решении CAS отмечает, что процесс составления списка МОК по приглашению на Олимпиаду-2018 для россиян в статусе «Олимпийские атлеты из России» нельзя назвать санкцией. Выездную панель CAS составляли три арбитра из Канады, Швейцарии и Австралии.

Олимпийский комитет России выразил сожаление в связи с тем, что многие наши сильнейшие спортсмены не выступят в Пхёнчхане. В ОКР подчеркнули, что до сих пор мировой спортивной общественности неизвестны конкретные причины, по которым не получили приглашения на Игры такие лидеры мирового спорта как биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов. Их отсутствие снижает уровень соревнований, а также подрывает основы равноправия, отметили в ОКР.