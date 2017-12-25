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Политика

В январе администрация президента США представит Конгрессу «Кремлевский доклад»

25 Декабря 2017 в 07:59

В течение января 2018 года администрация президента США Дональда Трампа представит Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад». СМИ называет его «списком плохих русских парней». В него включены  высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к власти, пишет «Коммерсантъ». 

Однако, по мнению экспертов, попадание в этот список не означает, что против этих людей будут автоматически введены санкции. Но есть риск, что фигуранты могут столкнуться с самыми различными последствиями, в том числе финансовыми, пишет сайт NSN.FM.

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