В январе администрация президента США представит Конгрессу «Кремлевский доклад»

В течение января 2018 года администрация президента США Дональда Трампа представит Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад». СМИ называет его «списком плохих русских парней». В него включены высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к власти, пишет «Коммерсантъ».

Однако, по мнению экспертов, попадание в этот список не означает, что против этих людей будут автоматически введены санкции. Но есть риск, что фигуранты могут столкнуться с самыми различными последствиями, в том числе финансовыми, пишет сайт NSN.FM.