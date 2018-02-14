В Совфеде ответили Жириновскому о высоких расходах

Как сообщили НСН в пресс-службе Совфеда, расходы Госдумы превышают траты верхней палаты парламента на три миллиарда рублей.

Лидер партии ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский заявил на пленарном заседании Госдумы, что Совет Федерации дорого обходится бюджету. По мнению политика, верхнюю палату парламента необходимо сократить в два раза.



В пресс-службе Совфеда назвали информацию Жириновского некорректной и привели свои данные о расходах обеих палата российского парламента.

«В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» расходы на Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 2018 год запланированы в размере 5,7 млрд. руб. Расходы на Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на 2018 год – 10,7 млрд. руб», - говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение НСН.

Отметим, Владимир Жириновский уже не в первый раз высказывается о Совете Федерации. Так, в 2012 году он предлагал распустить верхнюю палату, оставив в России однопалатный парламент.