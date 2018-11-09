В Совфеде не увидели трагедии в возможном выходе России из Совета Европы

ФОТО: Reuters

Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН посоветовал Совету Европы сначала навести порядок у себя, а потом браться за Россию.

В Совете Европы (СЕ) предрекли Ruxit. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия может выйти из организации и сравнил это с Brexit, выходом Великобритании из Евросоюза. Глава финского МИД Таимо Сойни, который присутствовал на пресс-конференции, добавил, что Финляндия примет все возможные усилия, чтобы решить проблему с выплатой членских взносов российской стороной.

в эфиреотметил, что Россия исключения из Совета Европы не допустит, однако и трагедией для страны это не станет.

«Это не столько повлиять на остальных членов Совета Европы, сколько указание на тот факт, что Россия не платит членские взносы. А эти деньги очень нужны, чтобы содержать многочисленные бюрократические структуры внутри СЕ. А мы не требовали ничего особенного, лишь равные права с другими государствами-участниками, и дискредитировали по политическим мотивам. И если Совет Европы не может пойти на соблюдение регламента, Россия не может дальше участвовать в этой организации. И если будет поставлен вопрос об исключении, то наш МИД уже заявил, что мы сами этого не допустим и выйдем первыми. Проблемы в Совете Европы начались давно, а с выходом России они только усилятся», - посчитал сенатор.

Москва заморозила выплату взносов в ПАСЕ после того, как ее лишили права голоса из-за проведения референдума в Крыму. Финляндия заявила, что это никак не отразится на членстве РФ в Совете Европы. При этом занимающая пост председателя комитета министров СЕ, Финляндия не хочет исключать Россию в 2019 году. А по уставу организации другие члены не могут принять соответствующее решение без согласия Хельсинки.

Генеральный секретарь СЕ Турбъерн Ягланд заволновался, что в случае «выхода России из организации около 140 млн граждан будут исключены из работы Совета Европы и не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека».

«Господину Ягланду нужно внимательнее смотреть на состояние дел с правами человека в самой Европе. На фоне развивающегося в последние годы миграционного кризиса, который связан с не толерантностью к переселенцам, ситуация в России должна волновать меньше. Пусть Ягланд спит спокойно, ведь у нас в этом отношении, может и есть какие-то недостатки, но мы с ними справляемся. И если в СЕ считают, что покинув его, в России все наладится, то, повторюсь, пусть спит спокойно», - посоветовал сенатор Владимир Джабаров.

Напомним, Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. В апреле 2014 года Москва была лишена право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).