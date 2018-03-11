В штабе Жириновского отреагировали на жалобу в Генпрокуратуру

РИА Новости

Помощник лидера ЛДПР Александр Дюпин в беседе с НСН заявил, что узнал обо всем из СМИ.

В предвыборном штабе кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского не видели жалобу в прокуратуру на нецензурную лексику, о которой рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщил НСН помощник кандидата Александр Дюпин.

«Я узнал обо всем из средств массовой информации. Эту ситуацию мы не комментируем, пока не увидим документы», - заявил Дюпин.

Накануне Элла Памфилова в эфире НТВ рассказала, что ЦИК подал жалобу в прокуратуру на мат, который допустил Владимир Жириновский в отношении другого кандидата во время теледебатов.

«Да, один из кандидатов себе это безобразие позволил — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали — соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», — сказала Памфилова.

Перепалка между Жириновским и Ксенией Собчак возникла во время теледебатов на «России-1». Кандидат от ЛДПР резко среагировал на замечание оппонентки, которая попросила его «замолчать». В ответ Жириновский назвал ее «дурой», а Собчак – плеснула в него водой из стакана.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост баллотируются восемь кандидатов: Павел Грудинин от КПРФ, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союз», Владимир Жириновский от ЛДПР, Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от Партии роста, Григорий Явлинский от «Яблока», Ксения Собчак от «Гражданской инициативы». Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.