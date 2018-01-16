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Политика

В России стартовал конкурс «Лучшие практики наставничества»

16 Января 2018 в 12:28
В России стартовал конкурс «Лучшие практики наставничества»
Фото: dubna.tularegion.ru

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко во вторник, 16 января, представил конкурс «Лучшие практики наставничества»- проект платформы «Россия - страна возможностей», сообщает ТАСС.

«Проект АСИ по наставникам - это важная дополняющая часть, без которого другие проекты (входящие в платформу «Россия - страна возможностей» - прим. НСН) просто не будут работать», - отметил он.

Прием заявок на конкурс начался с 16 января. Конкурс пройдет по пяти номинациям. Предусмотрена также отдельная номинация для детей, и номинации для директоров предприятий, сообщила  гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Награждение победителей состоится 14 февраля в рамках форума «Наставник» на ВДНХ. 

Подать заявку на конкурс можно на сайте проекта.

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