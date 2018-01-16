В России стартовал конкурс «Лучшие практики наставничества»

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Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко во вторник, 16 января, представил конкурс «Лучшие практики наставничества»- проект платформы «Россия - страна возможностей», сообщает ТАСС.



«Проект АСИ по наставникам - это важная дополняющая часть, без которого другие проекты (входящие в платформу «Россия - страна возможностей» - прим. НСН) просто не будут работать», - отметил он.

Прием заявок на конкурс начался с 16 января. Конкурс пройдет по пяти номинациям. Предусмотрена также отдельная номинация для детей, и номинации для директоров предприятий, сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Награждение победителей состоится 14 февраля в рамках форума «Наставник» на ВДНХ.

Подать заявку на конкурс можно на сайте проекта.