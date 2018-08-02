В РАН объяснили снижение рейтинга Эммануэля Макрона

Юрий Рубинский в эфире НСН прокомментировал скандал вокруг французского президента.

Поддержка президента Франции Эммануэля Макрона достигла рекордного минимума. Французская служба IFOP провела опрос, согласно которому было установлено, что 63% населения Франции недовольны его работой. Причиной этого явились непопулярные среди широких масс экономические и социальные реформы, а также недавний инцидент с охранником президента Александром Беналлой, которому приписывают превышение должностных полномочий, незаконное ношение оружия и даже роман с французским президентом, сообщает Газета.ру.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН объяснил причины снижения рейтинга французского лидера.

«Падение популярности Макрона - это результат не просто стилистических промахов в его коммуникациях и деятельности, но и реакция на ряд реформ, проведенных им за год пребывания у власти. Преобразованиями оказались недовольны пенсионеры, студенты, профсоюзы. Ну и скандал с его охранником, который отлупил демонстранта, что попало на видео. Пресса раздула эту историю, а оппозиция слева и справа воспользовалась данным предлогом, чтобы задать вопрос о стиле правления, который продолжает тенденцию вертикали власти во главе с президентом. Обвинения, связанные с нетрадиционной ориентацией Макрона - не что иное, как слухи, распускаемые его недоброжелателями. Но в целом ситуация с его сотрудником неприятная», - отметил он.

Французские профсоюзы стали недовольны реформами трудового законодательства, что вызвало забастовки. Макрон также упразднил так называемый «солидарный налог на состояние». Его платили все граждане республики, чье суммарное состояние превышало 1,3 миллиона евро. Макрон также вернул практику налогообложения пенсионеров, лишил студентов льгот, а военным урезал финансирование. На этом фоне совершенно некстати для президента разгорелся скандал с участием его советника и охранника, который был задержан за применение насилия в отношении участника демонстрации 1 мая.

По мнению прессы, это «предупреждающий сигнал», который должен заставить Эммануэля Макрона переосмыслить свою политику. Рубинский напомнил об активной внешнеполитической деятельности французского президента.

«Макрон активно старается компенсировать издержки реформ внутри страны за счет очень высокой внешнеполитической активности, он активно старается поднять престиж Франции. Он объездил колоссальное количество стран за это время. Два раза он был в России только в связи с Чемпионатом мира по футболу. Мундиаль, выигранный французской командой, кстати, вызвал большой энтузиазм во Франции, Макрон в этом активно участвовал, он посетил финал и полуфинал, но это позитивных результатов его имиджу пока не принесло, как видно по опросам. Тогда как второстепенный скандал с охранником обошелся ему некоторым снижением рейтинга. Но реальной альтернативы ему в оппозиции нет. Для него главное - 2022 год. На президентских выборах он твердо намерен выставить свою кандидатуру на второй срок, это совершенно ясно. И вот как дальше пойдет эволюция его имиджа, как будет меняться отношение к нему избирателей, покажет время. Он отдает себе в этом отчет и старается учитывать те сигналы, которые получает», - резюмировал эксперт.

«Дело Беналлы» уже называют самым большим скандалом за президентский срок Макрона. Из-за проблем со своим уже бывшим охранником президенту пришлось в срочном порядке оправдываться перед парламентом. Французский лидер даже был вынужден отложить запланированную конституционную реформу. Собеседник НСН считает, что в результате скандала стоит ждать кадровых изменений в правительстве.

«Нарушение некоторых правил, а иногда закона ослабляет позиции французского президента. Однако Макрон - человек обучаемый, он признал, что это промах, причем промах существенный, и взял всю ответственность на себя. Ожидается, что в результате этого скандала будет определенная чистка в аппарате Елисейского дворца, некоторые предсказывают даже реорганизацию правительства. Это первый инцидент на пустом, казалось бы, месте, выявивший снижение его популярности», - добавил он.

Напомним, ранее Национальное собрание Франции дважды отклонило вотум недоверия правительству страны. Впервые за 38 лет во Франции инициировано одновременно два вотума недоверия правительству, спровоцированных одним и тем же происшествием. Первый вотум недоверия внесли "Республиканцы", второй — коммунисты, социалисты и партия "Непокорившаяся Франция". Но у правящей партии «Вперед, Республика!» абсолютное большинство в нижней палате. Разочарование и недовольство среди населения хоть и растет, оно не находит адекватного политического выражения.