Пятница
12 января
USD 57
EUR 68.06
Политика

В новый санкционный список США могут попасть 50 высокопоставленных российских чиновников

12 Января 2018 в 09:03

В новый санкционный список США могут попасть почти полсотни высокопоставленных российских чиновников, а вместе с семьей таковых будет почти 300. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Вашингтоне. 

Белый дом в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» продолжает готовить для конгресса так называемый «Кремлевский доклад» — список из высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. Конкретных имен источники пока не называют.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.