В новый санкционный список США могут попасть 50 высокопоставленных российских чиновников

В новый санкционный список США могут попасть почти полсотни высокопоставленных российских чиновников, а вместе с семьей таковых будет почти 300. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Белый дом в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» продолжает готовить для конгресса так называемый «Кремлевский доклад» — список из высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. Конкретных имен источники пока не называют.