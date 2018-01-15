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Политика

В Москве открылась общественная приемная Путина

15 Января 2018 в 16:04
В Москве открылась общественная приемная Путина
Фото: kursktv.ru

Общественная приемная Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента открылась сегодня в Москве. Прием посетителей будет проводиться со вторника по субботу включительно с 10 до 17 часов по адресу Новый Арбат, 36. Как отметил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов, акцент будет сделан на сборе информации о проблемах и нуждах избирателей. Все желающие смогут выдвинуть свои предложения, поделиться мнением относительно экономической и социальной обстановки. Сегодня же заработал официальный сайт избирательного штаба Путина.

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