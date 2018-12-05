В МИДе обещают отреагировать на высылку российского дипломата из Словакии

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Мария Захарова сообщила НСН, что реакция станет известна в ближайшее время.

Словакия выслала российского дипломата из страны. Поводом для решения стали обвинения в разведывательной деятельности, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН заявила, что в скором времени последует реакция на действия Братиславы.

«Посольство России в Словакии прокомментировало. А в ближайшее время будет комментарий Департамента информации и печати МИДа», — заявила Захарова.

Добавим, что российский дипломат уже покинул Словакию. В посольстве РФ в Словакии, по данным РИА Новости, сообщили, что на данный момент изучают информацию. В посольстве Словакии в российской столице не стали комментировать ситуацию, направив журналистов в МИД страны.