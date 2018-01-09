Вторник
09 января
USD 57.6
EUR 68.87
Политика

В МИД призвали США прекратить «голословные обвинения» в адрес России

9 Января 2018 в 09:54
В МИД призвали США прекратить «голословные обвинения» в адрес России

Российский МИД призвал Соединенные Штаты «прекратить голословные обвинения России во вмешательстве в выборы и сфокусироваться на выправлении двусторонних отношений». Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, Москва никогда не вмешивалась в выборы в Мексике и Каталонии, сообщает RT.

Добавим, что в деле о вмешательстве России в выборную американскую кампанию точка не поставлена. Спецпрокурор США настаивает на показаниях президента Трампа. Тот согласен, но по настоянию юристов нужно определить формат беседы.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.