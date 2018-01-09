В МИД призвали США прекратить «голословные обвинения» в адрес России

Российский МИД призвал Соединенные Штаты «прекратить голословные обвинения России во вмешательстве в выборы и сфокусироваться на выправлении двусторонних отношений». Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, Москва никогда не вмешивалась в выборы в Мексике и Каталонии, сообщает RT.

Добавим, что в деле о вмешательстве России в выборную американскую кампанию точка не поставлена. Спецпрокурор США настаивает на показаниях президента Трампа. Тот согласен, но по настоянию юристов нужно определить формат беседы.