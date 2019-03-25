В ЛДПР опровергли поддержку губернаторских амбиций Барецкого

ФОТО: Стас Барецкий // Андрей Поташов

Пресс-секретарь Владимира Жириновского Александр Дюпин заявил НСН, что о желании шоумена баллотироваться на пост главы Санкт-Петербурга от ЛДПР в партии ничего не известно.

Шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил НСН о намерении баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга. По его словам, участие в предвыборной гонке он примет от партии ЛДПР. Как отметил сам потенциальный кандидат, у него уже есть договорённость с лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским.

Однако в ЛДПР опровергли согласованность действий Барецкого с партией.

«Я об этом впервые слышу», — заявил НСН пресс-секретарь лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин.

Напомним, выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. С 3 октября 2018 года после отставки губернатора Георгия Полтавченко временно исполняет обязанности главы города единоросс Александр Беглов. В 1999—2002 годах он был главой администрации Курортного административного района Санкт-Петербурга. Позже, с 2002 по 2003 год — вице-губернатором города на Неве и руководителем канцелярии администрации Санкт-Петербурга. Пост врио главы города занимал в 2003 году. С 2017 по 2018 год являлся полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

На данный момент точный состав списка претендентов на губернаторское кресло в Северной столице не известен. Однако о своём намерении участвовать в предвыборной гонке уже заявил депутат Государственной думы и режиссёр Владимир Бортко. Он пойдёт на выборы от КПРФ. Среди тех, о чьём желании баллотироваться в губернаторы говорят в прессе, имена депутата местного ЗакСобрания Максима Резника, журналиста Максима Шевченко, активиста и основателя движения «Красивый Петербург» Касимира Врански, лидера фракции «Партии роста» в ЗакСобрании Оксаны Дмитриевой.







