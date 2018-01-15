В ЛДПР оценили вероятность слияния со «Справедливой Россией»

Игорь Лебедев в эфире НСН назвал информацию об объединении чушью.

ЛДПР и «Справедливая Россия» могут объединиться в одну партию после выборов президента. Об этом сообщает издание «Знак». По его информации, новая партия может стать серьезным конкурентом КПРФ.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал в эфире НСН возможность слияния с эсерами.

«Полная чушь! Никогда такого не произойдет. Даже быть такого не может! Источники врут!», - заявил парламентарий.

Отметим, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступал с идеей объединения партий для перехода страны к двухпартийной системе.