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Политика

В ЛДПР назвали послание Путина предвыборной программой

1 Марта 2018 в 08:45
В ЛДПР назвали послание Путина предвыборной программой

В эфире НСН Ярослав Нилов отметил, что дата оглашения послания дает очевидные преимущества действующему президенту в ходе кампании.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта выступит с посланием федеральному собранию. В этом году оглашение послания проходит в новом формате – не в конце года, как обычно, а за две недели до предстоящий выборов. Кроме того, мероприятие из-за расширенного состава участников пройдет не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в Центральном выставочном зале «Манеж».

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что послание действующего главы государства, которое проходит в ходе избирательной кампании, будет иметь предвыборный характер (слушайте аудио).

В Госдуме рассчитывают на поддержку культуры в послании Путина

«Мы в ЛДПР выразили сожаление, что это послание не было традиционно в декабре. Логично было бы его либо проводить традиционно в декабре, либо уже после выборов. И сейчас, когда до выборов остается две недели, данное послание дает определенные преимущества кандидату. В послании будут звучать те вещи, которые звучат в предвыборной программе. Информационная повестка несколько дней будет определена этим посланием. И все это будет обсуждаться через призму проходящей избирательной кампании. В послании будет звучать все положительное, чтобы достучаться до конкретного гражданина», - заявил депутат в эфире НСН.

Послание президента станет 24-м в новейшей истории России и 14-м для Владимира Путина, пишут «Известия». Выступление президента в Кремле начнется в полдень по московскому времени.

Ранее в эфире НСН глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский заявил, что послание Путина будет носить явный характер предвыборного акта.

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