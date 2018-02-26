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Политика

В Кремле работают над серией новых майских указов

26 Февраля 2018 в 07:56
В Кремле работают над серией новых майских указов
Фото: sotsproekt-ryazan.ru

По данным РБК, формат президентских поручений, по аналогии с 2012-м годом, чиновники обсуждают уже несколько месяцев.

Майские указы президента, по аналогии с теми, что появились в мае 2012 года, снова разрабатываются в Кремле. В настоящее время собираются предложения от министерств, которые в дальнейшем могут быть оформлены в серию указов.

Источники РБК отмечают, что работа над документами началась несколько месяцев назад. В основу новых майских указов могут войти предложения из послания Федеральному собранию, с которым президент РФ Владимир Путин выступит 1 марта.

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Первые «яркие» меры, по данным источников издания, могут появиться уже после послания. Одним из разработчиков указов может быть помощник президента Андрей Белоусов, хорошо знакомый с ходом разработки экономической программы Путина. Сообщается, что вероятными темами президентских поручений в этом году станет борьба с бедностью, повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, а также инициативы по строительству культурных объектов в регионах, отмечает Ura.ru.

В эфире НСН лава Фонда эффективной политики Глеб Павловский ранее заявил, предстоящее послание президента неслучайно пройдет в новом форме – будет охватывать шестилетний период работы и, вероятнее всего, пройдет не традиционно в Кремле, а в Большом Манеже.

«Конечно, в послании будет какой-то обзор прошлого и прикидки на будущее, но они будут в таком виде, в котором они могут, как выполняться, так и не выполняться, - заметил политолог. - Это отличает их от тезисов его послания в 2012 году, когда речь шла о планах, связанных с надеждой на высокие сырьевые цены и сохранение выгодной для России конъюнктуры».

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН отметил, что президент обозначит основные приоритеты в послании и напомнил, что в этом году с программными статьями, которые затем легли  основу майских указов, Путин пока не выступал.  

Напомним, серию предыдущих майских указом Владимир Путин подписал 7 мая 2012 года -  В день вступления в должность главы государства. Всего 11 указах содержатся 218 поручений правительству страны, которые должны быть выполнены до 2020 года. В ходе ежегодной большой пресс-конференции в декабре прошлого года Путин заявил, что выполнено около 94 процентов поручений. В то же время, по словам президента, «проблем еще очень много и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать».

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