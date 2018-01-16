Среда
17 января
USD 56.39
EUR 69.02
Политика

В Косово в результате покушения убит один из лидеров местных сербов

16 Января 2018 в 15:40
В Косово в результате покушения убит один из лидеров местных сербов
Фото: news.bigmir.net

В Косово убит один из лидеров косовских сербов, глава гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Во вторник, 16 января, на него было совершено покушение возле здания своей партии, сообщает газета Blic.

В политика выстрелили пять раз, он был госпитализирован, но врачам не удалось спасти жизнь Ивановича. «Он получил пять огнестрельных ранений. Он был сразу перевезён в больницу, доктора пытались его спасти, но безуспешно», — сообщил адвокат Ивановича Небойша Влаич.

Полиция Косова подтвердила факт покушения. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших.

Оливер Иванович в 2008—2012 годах занимал пост государственного секретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году политик был приговорён к девяти годам заключения за военные преступления, позднее отпущен на свободу, сообщает RT

После покушения сербская делегация прервала технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.  Свои соболезнования в связи с убийством Ивановича выразил глава миссии ООН в Косове Захир Танин.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.