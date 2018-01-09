Госдума вычистит из своих рядов депутатов-лоббистов



В эфире НСН депутаты Виталий Милонов и Николай Харитонов поддержали создание специальной рабочей группы в нижней палате парламента.



В Госдуме будет создана рабочая группа по изучению вопросов, связанных с конфликтами интересов депутатов. Об этом во вторник, 9 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



В задачи комиссии при необходимости будет входить внесение изменений в законодательства в области борьбы с коррупцией, касающихся принятия решений с участием депутатов.

В эфире НСН член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов поддержал такое решение. «У меня точно никаких конфликтов интересов нет, поэтому я спокоен и поддерживаю создание этой комиссии», - отметил парламентарий.

По мнению Милонова, спикер Госдумы «решил пойти вперед» и упредить возможные «осложнения и турбулентности».

Депутат также рассказал о конфликтах интересов, которые присутствуют на экспертном уровне. «Например, в экспертном совете по вопросам финансового рынка закрался представитель Ассоциации коллекторов. Понятно, что его даже в туалет пускать нельзя, но у нас его почему-то слушают, его мнение кому-то интересно. Мне оно лично не интересно. Это все равно, что спрашивать мнение догхантеров насчет закона о защите животных», - сказал Милонов.

Депутат Госдумы от коммунистической партии Николай Харитонов в эфире НСН отметил, что раз комиссия создается, значит это необходимо парламенту.

«Я не знаю никаких конфликтов, кто с кем конфликтует, что разбирать будут. Может, в порядке выступления кто-то кого-то обидел. Может кто-то пытается лоббировать свои интересы незаметно. Я добросовестно работаю, не вникаю. Комиссия создается и будет работать, пусть смотрит», - отметил Харитонов.

Как отметил спикер нижней палаты парламента, поводом для создания группы стало «обсуждение тем, связанных с конфликтом интересов, которые касались наших коллег, и понимание, что есть несовершенство закона», сообщает РИА Новости.