В Госдуме ответили на заявления Молдавии "выставить счет"

В Госдуме отреагировали на идею Молдавии "выставить счет" России. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что Кишинев ищет внешнего врага в лице России, вместо того, чтобы решать насущные проблемы. По словам политика, Молдавия высказывается подобным образом с целью заслужить расположение США и Румынии, однако реальные попытки "выдавить" российских миротворцев обречены на неудачу, поскольку они выполняют в регионе функции по своему прямому назначению. Как сообщается на сайте nsn.fm, ранее о предложении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья высказался спикер парламента Молдавии Андриан Канду.