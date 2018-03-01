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Политика

В Госдуме готовы к использованию украинского спецназа в войсках НАТО

1 Марта 2018 в 10:06
В Госдуме готовы к использованию украинского спецназа в войсках НАТО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, почему НАТО очень выгодно использовать украинских военных для войны с Россией.

НАТО может привлечь спецназ Украины для ведения боевых действий против России. Военный эксперт, Константин Сивков, предположил в своей статье для издания «ВПК», что в случае если Североатлантический альянс решит развязать войну с Россией, украинские спецназовцы могут быть в этом незаменимы.

В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, чем так привлекательна украинская армия для планов НАТО (слушайте аудио):

Генерал: Отношения НАТО и России никогда не наладятся

«В принципе, украинская армия может быть интересна для НАТО именно потому, что они могут смешаться с коренным населением в Российской Федерации, что они имеют славянскую внешность. У нас общий менталитет, общий язык и общая войсковая школа советская. Хорошо знают нашу территорию, она для них никогда не была чужой, имели свободный доступ. В принципе, именно этим украинская армия интересна НАТО. Конечно, они могут рассматривать как объект применения, но я бы не стал умалять достоинство Росгвардии и нашего спецназа. У нас достаточно сил для того, что произвести упреждающие мероприятия», - заявил депутат.

Напоним, в конце февраля глава российского МИДа Сергей Лавров на Конференции по разоружению в Женеве обвинил Пентагон в том, что он готовят вооруженные силы европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России. 

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