В Госдуме готовы к использованию украинского спецназа в войсках НАТО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, почему НАТО очень выгодно использовать украинских военных для войны с Россией.
НАТО может привлечь спецназ Украины для ведения боевых действий против России. Военный эксперт, Константин Сивков, предположил в своей статье для издания «ВПК», что в случае если Североатлантический альянс решит развязать войну с Россией, украинские спецназовцы могут быть в этом незаменимы.
В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, чем так привлекательна украинская армия для планов НАТО (слушайте аудио):
Напоним, в конце февраля глава российского МИДа Сергей Лавров на Конференции по разоружению в Женеве обвинил Пентагон в том, что он готовят вооруженные силы европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России.