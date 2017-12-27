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Политика

В Дипакадемии объяснили значение нового дипломатического ранга Марии Захаровой

27 Декабря 2017 в 08:30
В Дипакадемии объяснили значение нового дипломатического ранга Марии Захаровой
Иван Сурма рассказал в эфире НСН в чём специфика работы чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила новый дипломатический ранг. Указом президента РФ Владимира Путина ей присвоен статус чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН объяснил, в чём специфика этого чина дипломатического работника (слушайте аудио):

«Посланник первого класса — очень ответственный и важный ранг, потому что в определённых случаях эти люди могут выполнять функции, как послов, так и чрезвычайных представителей президента практически в любой точке мира. Конечно, Мария Захарова заслуживает такого ранга и по выслуге лет, и по той позиции, которую она продвигает на внешнеполитической арене. Обращу внимание на такое явление, как цифровая дипломатия, Мария Захарова ее активно выполняет. Она отстаивает позицию России в соцсетях, в общении с фактическими представителями [других стран]. Можно сказать, что внешнеполитическое ведомство набирает рейтинг, благодаря департаменту, который возглавляет Мария Захарова», — считает профессор Сурма.

Ранее официальный представитель МИД РФ обладала рангом чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Указ главы государства о присвоении ей нового дипломатического ранга опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

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