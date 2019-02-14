В Чечне заявили о готовности отразить любую «гей-атаку»

Министр по национальной политике правительства Чеченской Республики в эфире НСН рассказал о мощном давлении на республику со стороны западных ЛГБТ-сообществ.

Авторы сообщений о преследованиях в Чечне в связи с сексуальной ориентацией «перешли все границы в отсутствии стыда и совести», а «информационная гей-атака» на Чечню является частью антироссийской политики. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. Он отметил, что распространенная информация является частью экономической, политической, психологической и информационной атаки против Российской Федерации.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров в эфире НСН рассказал, насколько серьезное давление на республику оказывается со стороны ЛГБТ-сообщества.

«Мы понимаем всю опасность и все последствия борьбы за традиционные семейные ценности. Здесь нечему удивляться. Если Рамзана Кадырова ассоциируют чуть ли не с самым главным противником гомосексуализма на планете, то нет ничего странного в том, что вся эта братия, нагнетает и увеличивает с каждым разом напор своих атак. Они уже давным-давно инкорпорированы во все области человеческого бытия во всем западном мире. Я имею в виду и власть, и культуру, и экономику, и финансы, и правоохранительные органы, и даже армию. Чеченская республика сегодня выглядит как мощная цитадель, защищающая свои семейные ценности, религиозные верования, обычаи, традиции и пытается сопротивляться этой страшной стихии, которая сама по себе противна естеству. Нападки никогда не прекратятся. Это очень серьезная, жестокая, беспринципная, бессовестная и коварная борьба», — рассказал Умаров.

Чеченский министр отметил, что в республике прекрасно понимают, что в борьбе против России в целом используются все возможные ресурсы. Информационные, экономические, политические и другие. По его словам, в этом случае проблема ЛГБТ-сообществ также является мощнейшим источником.

«Мы в данном случае не исключаем использование даже военного ресурса, потому что угрозы в адрес России идут, и они не прекращаются. ЛГБТ вопрос стоит на Западе как один из самых центральных и эффективных инструментов давления в данном случае. Это реальные технологии и это нужно понимать. Мир идет по пути вырождения, мы должны и это понимать. Либо сегодня мы защитим его от катастрофы Содома и Гоморры, либо сами окажемся под их страшными обломками. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Никто сегодня не собирается равнодушно смотреть на гей-парады в Российской Федерации, тем более в ее южных регионах», — заключил Умаров.

Напомним, в среду, 13 февраля совета ООН по правам человека распространил заявление, в котором выражается обеспокоенность группы независимых экспертов ООН ужесточением насилия против представителей ЛГБТ-сообщества, которое происходит в Чечне. Кроме того в тексте приводится информация об аресте более 40 человек в связи с их сексуальной ориентацией, а также о двух погибших от пыток.