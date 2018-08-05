В Чечне назвали поминки по убийце Буданова символом борьбы за справедливость

В правительстве республики объяснили НСН, почему почтить память осуждённого за убийство бывшего полковника собрались столько людей.

На поминки по Юсупу Темирханову, который скончался в омской колонии, где отбывал наказание по обвинению в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова собрались десятки тысяч жителей Чечни. Среди них был и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который назвал несправедливым приговор Темирханову. По словам Кадырова, есть серьёзные доказательства непричастности осуждённого к убийству Буданова. Глава Чечни пообещал добиться посмертной справедливости для Темирханова.

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН заявил, что чеченский и другие народы таким образом проявили свое уважение к покойному, который стал жертвой неправедного правосудия, тем самым превратив поминки в символ борьбы с несправедливостью.

«Этот человек в чеченском народе, да и во многих других народах России, стал символом протеста в отношении устаревшей системы, которая выносит приговоры. С одной стороны, это протест против совершенно смешного приговора такому чудовищу, как Буданов. С другой стороны – протест против неадекватного приговора человеку, вина которого фактически не была доказана. Не должно быть таких людей, как Басаев в чеченском народе или Буданов – в русском. Они должны либо сидеть в тюрьме, либо вообще не жить. Прошедшие похороны стали акцией скорби чеченского народа, акцией скорби русских людей, ищущих справедливости. Вспомните историю: когда чеченский народ восстал против царского самодержавия, против крепостничества, в основном именно русский народ сбросил эту несправедливую систему. Вся наша с вами общая российская история писана кровавыми красками борьбы за великую мечту, великую справедливость. Русский, чеченский, остальные народы России в этом едины. Пока система отстаёт от нашего великого лидера Владимира Путин. Он борется с коррупцией, с проявлениями равнодушия, халатности и многими другими проявлениями, которые приводят к многочисленным жертвам. Системе необходимо догонять наших лидеров, их решения, те реформы, которые сегодня проводятся в России», - заявил он.

В 2011 году суд признал Юсупа Темирханова виновным в убийстве бывшего полковника Буданова и приговорил к 15 годам лишения свободы. Буданов был застрелен на Комсомольском проспекте в Москве 11 июня 2011 года. Во время второй контртеррористической кампании в Чечне он был командиром 160 гвардейского танкового полка. В марте 2000 года Буданова арестовали по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В 2003 году суд признал его виновным по первым двум эпизодам, обвинение в изнасиловании было снято. Буданова лишили воинского звания и приговорили к 10 годам колонии строго режима. Экс-полковника условно досрочно освободили через шесть лет.