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Политика

В Академии космонавтики осудили назначение Рогозина главой «Роскосмоса»

15 Мая 2018 в 08:49
В Академии космонавтики осудили назначение Рогозина главой «Роскосмоса»

Александр Железняков в эфире НСН заявил, что бывший глава ОПК не сможет решить проблем ракетно-космической отрасли.

Дмитрию Рогозину предложили возглавить «Роскосмос» с целью создания на основе госкорпорации ракетно-космического холдинга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, в Минобороны и в окружении Рогозина. С инициативой реорганизовать «Роскосмос» выступил сам исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В эфире НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что реорганизации «Роскосмоса» приводят к большим трудностям и что во главу корпорации стоило назначить профессионала из этой отрасли, а не Рогозина (слушайте аудио).

Политолог: Рогозину комфортнее быть полпредом

«Кажется, что в последние годы уже реорганизациями добились того, что наша ракетно-космическая отрасль испытывает трудности. Очередная реорганизация, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведет. Нужно уже успокоиться и работать. Здесь тоже отношусь довольно скептически, потому что все-таки в Роскосмосе главой должен быть профессионал. Человек, который долгое время работал в этой системе, а не просто эффективный менеджер. Поэтому отношусь не очень положительно», —  сказал Железняков.

Напомним, 15 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путина структуру нового правительства, сообщает «Газета.ру». По одному из предложений председателя правительства за оборонно-промышленный комплекс вместо Рогозина будет отвечать замминистра обороны Юрий Борисов.
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