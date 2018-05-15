В Академии космонавтики осудили назначение Рогозина главой «Роскосмоса»

Александр Железняков в эфире НСН заявил, что бывший глава ОПК не сможет решить проблем ракетно-космической отрасли.
Дмитрию Рогозину предложили возглавить «Роскосмос» с целью создания на основе госкорпорации ракетно-космического холдинга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, в Минобороны и в окружении Рогозина. С инициативой реорганизовать «Роскосмос» выступил сам исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В эфире НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что реорганизации «Роскосмоса» приводят к большим трудностям и что во главу корпорации стоило назначить профессионала из этой отрасли, а не Рогозина (слушайте аудио).
«Кажется, что в последние годы уже реорганизациями добились того, что наша ракетно-космическая отрасль испытывает трудности. Очередная реорганизация, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведет. Нужно уже успокоиться и работать. Здесь тоже отношусь довольно скептически, потому что все-таки в Роскосмосе главой должен быть профессионал. Человек, который долгое время работал в этой системе, а не просто эффективный менеджер. Поэтому отношусь не очень положительно», — сказал Железняков.
Напомним, 15 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путина структуру нового правительства, сообщает «Газета.ру». По одному из предложений председателя правительства за оборонно-промышленный комплекс вместо Рогозина будет отвечать замминистра обороны Юрий Борисов.