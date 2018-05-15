В Академии космонавтики осудили назначение Рогозина главой «Роскосмоса»

Александр Железняков в эфире НСН заявил, что бывший глава ОПК не сможет решить проблем ракетно-космической отрасли.

Дмитрию Рогозину предложили возглавить «Роскосмос» с целью создания на основе госкорпорации ракетно-космического холдинга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, в Минобороны и в окружении Рогозина. С инициативой реорганизовать «Роскосмос» выступил сам исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В эфире НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что реорганизации «Роскосмоса» приводят к большим трудностям и что во главу корпорации стоило назначить профессионала из этой отрасли, а не Рогозина (слушайте аудио).