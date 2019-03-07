Творческая деятельность. Депутат о книге Поклонской с компроматом на коллег

Глава комиссии по этике Госдумы Отари Аршба рассказал в эфире НСН, что не видит оснований для проверки описанных в книге Поклонской фактов.
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала, что собрала компромат на своих коллег из нижней палаты парламента. Конкретные случаи сомнительной деятельности депутатов она раскрывает в своей новой книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст», презентация которой состоится 10 марта в Ливадийском дворце в Крыму, сообщает РИА Новости. В книге при этом не называются конкретные фамилии. По словам Поклонской, материал был собран в период, когда она работала в думской комиссии по контролю за доходами депутатов.
Депутат Госдумы, глава сокращаемой комиссии по этике Отари Аршба в эфире НСН назвал книгу Поклонской литературным творчеством, не требующим специальных проверок.
«Она же ничего не называет, никаких фамилий, говорит о том, что некий факт имел место. Когда она возглавляла комиссию по доходам и расходам, то во все правоохранительные и специальные органы сделала соответствующие запросы. И потом все это перешло во вновь организованную комиссию. Сейчас мы находимся в режиме ожидания ответов, и только после этого сможем рассмотреть эти вопросы, если будет предмет рассмотрения. А если она фамилий не называет, это нормально. Человек все-таки бывший прокурор, она понимает, что никого обвинять нельзя до решения суда, тут и комментировать нечего. Она уже не первый раз об этом говорит. Творческая деятельность не облагается налогом, это единственное разрешенное средство для депутатов для зарабатывания денег. Если она решила издать книгу, это ее право. Пусть эксперты оценивают, я книгу не читал. Пусть презентует книгу. Я вчера был на юбилее Фазиля Искандера, для меня это гораздо важнее. Мы ничего не будем предпринимать без законных на то оснований. Молчание – это не попытка что-то скрыть, а желание не нарушать закон. Верховенство закона касается всех, в том числе моих коллег-депутатов», - заявил он.
Ранее сообщалось
, что комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить две действующие комиссии: по этике, возглавляемую Отари Аршба, и по контролю над доходами, руководителем которой является Наталья Поклонская. Как считают наблюдатели, это было сделано для того, чтобы наказать Поклонскую за несоблюдение партийной дисциплины.