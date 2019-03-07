Творческая деятельность. Депутат о книге Поклонской с компроматом на коллег

Глава комиссии по этике Госдумы Отари Аршба рассказал в эфире НСН, что не видит оснований для проверки описанных в книге Поклонской фактов.

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала, что собрала компромат на своих коллег из нижней палаты парламента. Конкретные случаи сомнительной деятельности депутатов она раскрывает в своей новой книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст», презентация которой состоится 10 марта в Ливадийском дворце в Крыму, сообщает РИА Новости. В книге при этом не называются конкретные фамилии. По словам Поклонской, материал был собран в период, когда она работала в думской комиссии по контролю за доходами депутатов.

Депутат Госдумы, глава сокращаемой комиссии по этике Отари Аршба в эфире НСН назвал книгу Поклонской литературным творчеством, не требующим специальных проверок.