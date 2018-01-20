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Политика

Турция объявила о начале операции в Сирии

20 Января 2018 в 19:14
Турция объявила о начале операции в Сирии

Генштаб Вооруженных Сил Турции заявил о начале военной операции в сирийском районе Африн. В рамках операции "Оливковая ветвь" восемь истребителей ВВС Турции F-16 нанесли удары по позициям курдов из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Как сообщается на сайте nsn.fm, в результате атаки были уничтожены наблюдательные пункты. Помимо этого формирования оппозиционной сирийскому правительству группировки "Сирийская свободная армия", с которыми Турция координирует свои действия в Сирии, также начали в субботу наступление на курдов в Африне. Москва призывает стороны конфликта проявить взаимную сдержанность.

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