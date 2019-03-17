Трудовая миграция на Украине. Счет на миллионы

Украинские политики в беседе с НСН оценили потери населения в стране от трудовой миграции.

Тенденция граждан Украины покинуть территорию страны и уехать за границу, является «мегавызовом» для страны, считает глава украинского МИДа Павел Климкин.

Как сообщают Известия, украинский министр в беседе с журналистами «Радио Культура» заявил, что многие жители вынуждены оставлять страну и искать работу за рубежом. Однако, он отметил, что такое явление не является катастрофичным, а лишь становится вызовом для правительства Украины.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с НСН рассказал, как безвизовый режим со странами ЕС повлиял на жизнь на Украине.

«Что такое безвизовый режим? Это возможность заработать деньги на Украине и потратить их на выходных или в отпуске в Европе. Реально в той форме, в какой существует безвизовый режим на Украине, это форма депортации. Не доволен жизнью на Украине и работой – уезжай в Европу. Это трудовая миграция», - заявил экс-парламентарий.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН заявил, что численность населения страны уменьшается уже не первый год.

«Статистка говорит, что на Украине проживает около 42 миллионов человек. На мой взгляд, эта цифра очень завышена. Последняя перепись проводилась в 2001 году. По самым скромным подсчётам, в настоящий момент за пределами Украины пребывает около 7-9 миллионов человек. В основной своей массе это люди, которые не просто выехали на сезонные работы. Они вряд ли вернутся на Украину. И нет никаких предпосылок к тому, что на Украине появятся новые рабочие места и произойдёт новый процесс индустриализации. Поэтому украинцы и дальше будут уезжать и искать себе место за пределами страны», - отметил собеседник НСН.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что сокращение численности населения страны провоцируют обнищание, медицинская реформа, и миграция.По разным оценкам, из Украины уехало от пяти до семи и даже 10 миллионов человек.

«Если придерживаться статистики тех стран, куда граждане Украины уехали, то можно абсолютно убедительно говорить о пяти миллионах человек. С учётом того, что от Украины отошёл Крым, фактически отошёл Донбасс, ни о каких 42 миллионах речи идти не может: реальная численность населения не превышает 30 миллионов человек. Эта очевидная цифра, которая соответствует уровню потребления хлеба – по сравнению с 2013 годом оно уменьшилось почти в два раза. Если ситуация и дальше будет развиваться таким образом, то Украина потеряет ещё минимум пять миллионов», - предупредил Азаров.

Резюмируя, эксперт заявил, что для изменения ситуации на Украине необходима смена режима и приход к власти тех людей, которые будут заниматься страной, а не её грабежом.

Ранее политологи в беседе с НСН проанализировали влияние миграции на экономику Украины.