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Политика

Трамп пожаловался, что РФ не помогает решать северокорейскую проблему

18 Января 2018 в 09:29
Трамп пожаловался, что РФ не помогает решать северокорейскую проблему

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал безынициативной позицию России по урегулированию северокорейского конфликта, сообщает Nation News. Он считает, что этому мешают напряжённые отношения между странами.

При этом американский президент уверен, что Россия может оказать посильную помощь в этом вопросе. Также Трамп обратил внимание на поддержку, которую оказывает Соединенным Штатам Китай.

«Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует», - заявил Трамп.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о беспокойстве из-за политических отношений между Россией и США, которые, по мнению президента республики, «ушли на ноль», сообщает Ura.ru.

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