Трамп надеется на диалог с Россией

Президент Соединенных Штатов настроен на диалог с Россией. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в ходе своего участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.



«Мы надеемся на это», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

В пятницу, 26 января, Трамп выступил с посланием и примет участие в одной из сессий форума.