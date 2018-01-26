Трамп надеется на диалог с Россией

Президент Соединенных Штатов настроен на диалог с Россией. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в ходе своего участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Мы надеемся на это», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
В пятницу, 26 января, Трамп выступил с посланием и примет участие в одной из сессий форума.Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что, по мнению Трампа, Россия вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году, но сам он к этому непричастен, сообщает Ura.ru.