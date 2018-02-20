Толстой объяснил принцип распределения стран между зампредами Госдумы

Вице-спикер ГД в эфире НСН объяснил перераспределение стран между зампредами нижней палаты парламента уходом Владимира Васильева.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин распределил полномочия по международному взаимодействию между своими заместителями. В том случае, если сам председатель нижней палаты парламента не сможет возглавить делегацию с визитом в какую-либо страну, то его место займёт его заместитель, который ответственный за данную зону.

Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой, который будет курировать взаимодействие с Парламентской ассамблеей Совета Европы, в эфире НСН объяснил распределение полномочий уходом из Госдумы Владимира Васильева, который временно возглавляет Дагестан (слушайте аудио).

«Тут ничего нового нет, просто перераспределение произвели. За каждым заместителем закреплено две или три страны большой двадцатки и две страны, входящих в СНГ. Принцип примерно такой. А перераспределение понадобилось в связи с тем, что у нас с уходом Владимира Васильева произошла ротация, Ольга Тимофеева стала заместителем и мы более рационально строим нашу работу», - пояснил НСН Толстой.

Теперь за Александром Жуковым («Единая Россия») закрепили США, Канаду, организации БРИКС, ООН, МВФ, ЕБРР и ВТО, за Иваном Мельниковым (КПРФ) – Китай, Вьетнам, КНДР, Кубу, за Игорем Лебедевым (ЛДПР) – страны Балтии, Бенилюкса, Болгарию, Грузию, Аргентину, за Ольгой Тимофеевой («Единая Россия») – ЮАР, Туркмению, Израиль, за Сергеем Неверовым («Единая Россия) – Казахстан, Саудовскую Аравию, Турцию, за Ириной Яровой («Единая Россия») – Австрию, Германию, Испанию, Азербайджан, Италию и Межпарламентскую ассамблею православия, сообщает РБК.