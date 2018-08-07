Тегеран раздора. Эксперт о блокировке Евросоюзом санкций США по Ирану

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В эфире НСН Константин Воронов рассказал, как разные подходы в отношении Тегерана разжигают конфликт между Брюсселем и Вашингтоном.

В Евросоюзе вступил в силу регламент, блокирующий на территории сообщества санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана. На такой шаг ЕС пошел, чтобы защитить европейские компании, сотрудничающие с Исламской Республикой Иран. Регламент также объявляет юридически недействительными на территории Евросоюза любые решения иностранных судов в поддержку санкций.



Принятый регламент демонстрирует существенные расхождения интересов между Евросоюзом и США, считает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

«В иранском узле сконцентрировался ряд моментов, которые показывают наличие разных подходов сторон, не только по решению иранского ядерного досье, но и вообще урегулирования положения на Ближнем Востоке. Сценарий, который предложила администрация США, не устраивает Европу не только краткосрочным, но и по долгосрочным основаниям. Америка предлагает контрпродуктивные решения, которые приведут только к обострению конфликта», - отметил эксперт в эфире НСН.

Напомним, о выходе из сделки с Ираном, а также планах вернуть старые санкции и добавить новые, президент США Дональд Трамп объявил в мае этого года. Ограничения, которые действуют на сегодняшний день, касаются купли-продажи золота, алюминия, стали, графита, угля и ряда компьютерных программ для промышленных предприятий.

На этом фоне Евросоюз активно заключает соглашения о сотрудничестве с Ираном о поставках авиатехники, в сфере энергетики, валютно-финансовым отношениям, обратил внимание Константин Воронов. «Уровень конфликтности повысился [между США и ЕС]. Конечно, это не добавляет единства в евроатлантические отношения. Но стороны уже к этому привыкли, и пытаются научиться с этим жить», - добавил эксперт.

Ранее представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что Евросоюз с 7 августа будет блокировать действие санкций США против Ирана, пишет «Газета.ру».