Главу минздрава Татарстана уволили из-за уголовного дела

Казанский политолог рассказал НСН, что министр здравоохранения Татарстана в ближайшее время может оказаться под следствием.

Сегодня стало известно о подписании главой Татарстана Рустамом Миннихановым указа об отставке министра здравоохранения республики Аделя Вафина. Ранее СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников министерства здравоохранения республики, подозреваемых в мошенничестве. Позже одна из подозреваемых, отпущенная под домашний арест после допроса, была найдена мертвой с восемью ножевыми ранениями в области шеи. Источники сообщили, что это было самоубийство, но СК РФ отказался подтверждать или опровергать эту информацию, сообщает РБК.

Бывший пресс-секретарь главы Татарстана, политолог Ирек Муртазин в эфире НСН заявил, что связь между отставкой Вафина и уголовным делом очевидна.

«СК хранит молчание и вообще ничего не комментирует, но в прессе и в курилках, что называется, активно обсуждается это убийство заместителя министра здравоохранения, которая была фигурантом уголовного дела. Самоубийство с восемью ножевыми ранениями – это, конечно, полная шизофрения. Это не вписывается в реалии. Это было самоубийство очень выгодное другим фигурантам уголовного дела, потому что на нее можно все свалить, сказать, что она все разворовывала», - предположил Муртазин.

Предполагая, что расследование о мошенничестве приведет к аресту Вафина, эксперт НСН увидел в его отставке тактический ход.

«Я думаю, что глава Татарстана сделал опережающий шаг, чтобы через какое-то время фигурантом уголовного дела был не министр, а бывший министр. А отправлять в отставку фигуранта уголовного дела – это всегда серьезные репутационные потери», - сказал эксперт.

Новым министром здравоохранения республики Татарстан станет главный врач 7-й городской больницы Казани Марат Садыков. Ирек Муртазин поддержал это назначение.

«Министерство здравоохранения Татарстана будет сейчас в надежных руках. То, что сделано с 7-й городской больницей – это огромный рывок вперед. Я считаю, что главврач больницы блестяще справился с поставленной задачей, и меня удивляет, почему он там до сих пор оставался, и эти перестановки не произошли раньше», - поделился эксперт.

Муртазин не исключил, что подобные перестановки могут произойти и в других регионах.

«Дело в том, что процесс самоочищения Татарстана – это объективный процесс, потому что федеральный центр дал четкий сигнал – ребята, если вы не будете самоочищаться, это сделаем мы, но сделаем так, как сделали в Дагестане. И этот сигнал услышала вся Россия», - утверждает эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщали о «чистке» правящих элит Дагестана. Во всех министерствах и службах республики проходили масштабные выемки документации. Высокопоставленные дагестанские чиновники были доставлены в Москву, некоторые из них решением суда помещены под арест.