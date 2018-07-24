Сванидзе: Депутаты расстарались с Днём принятия Крыма, Тамани и Кубани неслучайно

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Историк и публицист объяснил НСН, почему другим регионам нет смысла претендовать на аналогичные даты в календаре.

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) официально закрепили в календаре 19 апреля. Такое решение приняла Госдума на заседании, утвердив законопроект в третьем, окончательном чтении.

Публицист, историк Николай Сванидзе в эфире НСН отверг идею о том, что другие регионы России смогут претендовать на такое же закрепление даты присоединения. Он отметил, что Крым сегодня рассматривается не только в историческом, но и в политическом ключе, именно поэтому депутаты «расстарались» на этот счёт.

«Принятие в состав России Северного Кавказа и других регионов сейчас никого не интересует. Потому что это всё “дела давно минувших дней, преданья старины глубокой”, как писал Пушкин. Тогда можно и Казань, и Астрахань, и Новгород, много чего мы принимали, когда расширялась страна от Московского царства и до нынешних пределов. А принятие Крыма важно тем, что оно произошло недавно, при нынешнем правлении, при нынешнем лидере. И поэтому это имеет такой, помимо исторического, и вполне себе политический и конъюнктурный смысл, несомненно. Поэтому так депутаты на этот счёт и расстарались. Потому что сейчас же нет новгородского консенсуса по поводу того, что в тысяча четыреста мохнатом году Иван III присоединил город Новгород. А по поводу Крыма консенсус есть. И с 2014 года Крым вполне важное политическое значение имеет, это не просто субъект РФ. Это важное политическое событие, большинством принимаемое, меньшинством не принимаемое, но история рассудит, кто здесь прав, кто нет. Потому что истина, как известно, не большинством голосов утверждается, но, так или иначе, это политика, поэтому это так важно», — заметил Сванидзе.

Добавим, по мнению авторов законопроекта об установлении памятной даты, этот день в календаре будет свидетельствовать об исторической правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией. Напомним, присоединение полуострова произошло в 2014 году по итогам референдума. Большинство стран мира не признаёт легитимность этого решения.