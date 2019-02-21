«Стена позора» и борьба с фейковыми новостями в Госдуме

На сайте Госдумы решили публиковать не заслуживающие доверия публичные заявления депутатов.

«Дабы дурь каждого видна была»: революционное решение принято в Государственной Думе России в части освещения ее работы. На сайте Госдумы будут публиковаться не заслуживающие доверия публичные заявления депутатов вместе с официальной позицией нижней палаты. Сообщивший об этом спикер Вячеслав Володин пояснил, что «с одной стороны, это дисциплинирует и подтолкнет к тому, чтобы больше думали прежде, чем делали заявления, было больше политической культуры, самообразования». С другой стороны, своим комментарием палата «открыто дает оценку» тем или иным заявлениям, - сказал Володин. По его словам, которые приводит «Интерфакс», депутаты «должны обсуждать те случаи, которые выходят за рамки», невзирая на корпоративность. По мысли спикера, такой подход в итоге будет способствовать формированию отношения к выдвижению в будущем депутата на новый срок, особенно если он избран по партийному списку. Наряду с этим, сайт Госдумы теперь будет площадкой для развенчания «фейковых новостей» о работе палаты и ее депутатов: «будет возможность разобраться, защитить коллег от этих фейковых новостей», - сказал Володин и пообещал сугубо объективный подход: «Если глупость совершил - пусть эта глупость будет всем видна. А если это несправедливость, мы должны будем защитить коллег», - указал спикер Госдумы.

В полном соответствии с заветами Петра Великого. Самодержец, правда, в 1703 году немного про другое, но почти теми же словами говорил: «На ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была».

Такое бы правило, как в Госдуме, да во всех региональных заксобраниях завести. Некоторые их представители прямо фонтанируют инициативами одна другой изумительней. Один только депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров чего стоит. Именно его пытливому уму принадлежат такие предложения, как просьба к Следственному комитету расследовать смерть Пушкина, проверять пациентов пластических хирургов у психиатра, запретить концерты рэперов и рэп-баттлы, наказывать супругов за взлом гаджетов. Если кто не верит, все это написано на странице депутата Петрова на сайте Законодательного собрания Ленинградской области. И это далеко не все, жалко тратить время на дальнейшее перечисление. Но после ознакомления с таким перечнем инициатив возникает желание обратиться к лидеру группы «Машина времени» с вопросом, в какую из двух категорий «По Макаревичу» Андрей Вадимович поместил бы этого политика регионального масштаба – 80% или 20.

Всеволод Нерознак